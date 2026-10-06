Политолог Сосновский заявил, что в ФРГ уже запущен процесс смены канцлера Политолог Сосновский: в ФРГ уже запущен процесс смены канцлера

Москва6 окт Вести.Внутри Германии уже запущен процесс смены канцлера Фридриха Мерца. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для ИС "Вести" рассказал политолог Александр Сосновнский.

Он отметил, что, хотя этот процесс развивается очень быстро, он не гарантирует того, что Мерц в итоге потеряет свой пост.

Мы находимся … в состоянии путча внутреннего. То есть механизм смены канцлера уже запущен. … Это не значит, что он пройдет без проблем и что канцлера действительно заменят, но процесс идет, и он идет очень быстро. На завтра, на среду, намечена закрытая встреча, которую условно уже называют встречей по вопросу доверия рассказал Сосновский

Он добавил, что на запланированную встречу не придет премьер министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг, которую называют возможным следующим канцлером.

По некоторым сливам уже понятно, что на эту тусовку не приедет Мануэла Швезиг. Это лидер социал-демократов в Нижней или в Передней Померании, как угодно можно называть, которая достаточно успешно боролась с "Альтернативой для Германии" (АдГ). Она не выиграла выборы, но по крайней мере имеет все шансы создать там свою коалицию и опять возглавить правительство … . Она не приедет, и вот здесь есть такая утечка. Ее называют возможным кандидатом в канцлеры и даже называют дату [выборов нового канцлера]. Приблизительно февраль следующего года, когда может произойти реализация этого самого путча заявил Сосновский

Ранее глава оппозиционной партии BSW Сара Вагенкнехт отреагировала на визит в Киев канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По ее мнению, он должен подать в отставку, поскольку действует в ущерб народу своей страны. В ФРГ канцлера Мерца уже называют канцлером Украины, а не Германии.