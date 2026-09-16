Москва16 сен Вести.Фридрих Мерц не смог выработать в себе ощущение того, что он канцлер Германии и оказался неподходящим для этой высокой должности. Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский.

По его словам, все высказывания Мерца и попытки наладить какие-то взаимоотношения с другими политиками, избирателями и коллегами упираются в стену.

Мерц по психотипу оказался человеком совершенно неподходящим по толщине своей шкуры для должности канцлера Германии. Вот все предыдущие канцлеры, ну, пожалуй, за исключением Шредера. Они отличались тем, что они имели такую шкуру бегемота. В особенности, конечно, начиная от Коля, да и предыдущие тоже. А Мерц настолько болезненно реагирует на любые претензии по отношению к нему, это касается и его стиля, внешнего вида и того, как он ведет политику, что, в общем-то, его реакция не соответствует реакции канцлера. В Германии принято так считать, что любой политический лидер шпильки в свою сторону воспринимает спокойно, а во многом должен воспринимать это с благодарностью, потому что любая шпилька, любая критика дает ему возможность понять свои слабые места и что-то углубить и что-то улучшить пояснил политолог

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Фридриха Мерца "нервным" из-за отмены визита в Нью-Йорк.