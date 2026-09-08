Москва8 сен Вести.Главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" сравнил канцлера Германии Фридриха Мерца с черепахой, которая, столкнувшись с препятствием на своем пути, упорно пытается его преодолеть в лоб, даже если рядом есть очевидные обходные пути.

Он считает, что одержимость канцлера Мерца антироссийской политикой носит патологический характер и лишена стратегического мышления, напоминая слепое движение к цели.

Есть такое понятие, как "синдром черепахи". Если черепашку направить по какой-то дороге, она все равно будет двигаться по заранее определенной ею дороге. Если будет стоять маленькое препятствие, то черепаха, как это установлено, будет упираться в это препятствие, и даже если рядом есть выходы, она все равно будет продолжать биться панцирем в ту самую преграду, которая перед ней стоит. Это так называемый "синдром черепахи", когда есть масса возможностей, но эти возможности не используются в расчете на то, что жизнь у черепахи длиннющая, мозгов много, можно найти какой-то выход, некуда спешить. Вот подобный "синдром черепахи", за исключением мозгов, он сегодня существует в Германии, и, в частности, у канцлера Фридриха Мерца заявил Сосновский

По его мнению, канцлер Германии, несмотря на провал на выборах, упрямо продолжает вредную для своей страны политику, патологически обвиняя во всем Россию и настаивая на помощи Украине, что и является причиной его политического поражения.

Ну, получил ты пощечину [на выборах], сейчас в истерике, говорят, что это помогает. Я знаю, что не помогает. И по канцлеру мы видим это. Ведь то, что он получил и с чем ему сейчас приходится жить - это расплата за всю ту политику, которую он проводил все это время. Есть партия ["Альтернатива для Германии"], которая заявила другие какие-то цели, она достигла успеха, она достигла успеха, который, в общем-то, даже не предусматривался в таких размерах, и все равно канцлер продолжает твердить свое. Потому что вот эта постоянное патологическое упоминание главного врага в лице России и вообще в лице русских и в вопросе оказания помощи Украине в то время, когда все уже понимают, что это не то, что контрпродуктивно, это просто вредит государству, я имею в виду Германию, это просто болезненно заявил Сосновский

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не собирается отказываться от антироссийского политического курса. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам выборов в местный парламент федеральной земли Саксония-Анхальт, где побеждает партия "Альтернатива для Германии".