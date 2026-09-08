Москва8 сен Вести.



Заявления немецкого политика Фридриха Мерца после провала Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах в региональный парламент (ландтаг) Саксонии-Анхальт свидетельствуют о его фанатичном стремлении к военному столкновению с Россией, а также полной зависимости от кукловодов, которым скоро придется раскрыть себя. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Евстафьев.

По его мнению, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, будучи подавленным итогами выборов, озвучил ряд заслуживающих внимания тезисов.

Помимо всех глупостей, которые Фридрих Мерц наговорил после провала ХДС, две вещи у него были очень важны. Во-первых, он сказал, что выборы в одной земле (он не стал их объявлять флуктуацией, случайностью). Он сказал про всю Германию. Он признал, что разворот может быть не в масштабах только Германии, но и Европы. И второй момент очень важный – он сказал: "Я доведу Германию до военного столкновения с Россией, чего бы мне это ни стоило", не дрогнувшей рукой. Что бы ни говорил этот самый избиратель, какие бы условия ни были, он доведет дело до новой германо-российской войны любой ценой. Это означает, что человек находится под абсолютным внешним управлением. Теперь возникает вопрос главный: а кто управляет этим ничтожеством? Потому что ситуация в Германии такова: дальше прикрываться этими ничтожествами будет очень сложно и кукловодам придется выйти из тени. Им придется показать лицо. Вот это будет интересно. Но примерно можно догадываться, но хорошо бы посмотреть все, как говорится, в натуре заявил Евстафьев

Ранее сообщалось, что после поражения Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах в региональный парламент (ландтаг) Саксонии-Анхальт канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не видит причин для своей отставки. Он считает, что лично его обязанность заключается в том, чтобы открыть сейчас возможности для следующего поколения.

Более того, канцлер ФРГ Фридрих Мерц не собирается отказываться от антироссийского политического курса. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам выборов в местный парламент федеральной земли Саксония-Анхальт, где побеждает партия "Альтернатива для Германии".