Партия АдГ выступила за закрытие границ ФРГ для новой волны беженцев с Украины

В АдГ призвали закрыть границы ФРГ для украинских беженцев Партия АдГ выступила за закрытие границ ФРГ для новой волны беженцев с Украины

Москва28 ноя Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала закрыть границы ФРГ для беженцев с Украины, если возникнет новая массовая волна миграции на фоне конфликта в этой стране.

С таким заявлением выступил заместитель руководителя фракции АдГ в Бундестаге Маркус Фронмайер. Его слова приводит немецкое издание Bild.

По словам политика, такая позиция партии объясняется тем, что "Германия не должна нести ответственность за весь мир".

Мы закроем наши границы. Я немецкий политик. Решение проблем на Украине не входит в мои обязанности сказал Фронмайер

Он добавил, что считает необходимым вернуть на родину уже прибывших в Германию украинских беженцев.

По данным статистического агентства Евростат, сейчас на территории ФРГ находятся 1,3 млн украинцев, что составляет примерно треть от общего числа украинских беженцев, проживающих в странах Евросоюза.

Ранее стало известно, что власти США выдворили из страны более 43 тыс. украинцев после событий "евромайдана".