Власти США выдворили из страны более 43 тысяч украинцев после событий Майдана РИА Новости: США выдворили свыше 43 тысяч украинцев после событий Майдана

Москва23 ноя Вести.Правительство США выдворило из страны свыше 43 тысяч украинцев в течение 10 лет после событий Майдана.

Об этом сообщает агентство РИА Новости, изучив миграционную статистику американских властей.

С 2014 по 2023 год принудительному возвращению подверглись 2 149 украинцев. Как правило, эту меру применяют к мигрантам, которых задержали за незаконное пересечение границы США, либо к тем, кто предпочел добровольно покинуть страну, чтобы избежать депортации.

В 2023 году их число увеличилось примерно в десять раз - с 113 в 2022 году до 1060 в 2023.

Через процедуру административного возвращения прошли 41 157 украинцев. Она задействуется, когда человек сам отказывается от въезда. Данную процедуру в США нередко используют как альтернативу депортации и последующего запрета на въезд в страну сроком до 20 лет или пожизненно из-за поддельных документов.

Ранее сообщалось, что число украинцев, уехавших в Евросоюз после событий Майдана, может достигать 6 миллиона человек.

Кроме того, стало известно, что приблизительно 1,22 миллиона мужчин, бежавших с Украины, находятся в Евросоюзе под временной защитой. По статистическим данным, в ЕС на конец сентября 2026 года временную защиту получили 4,37 миллиона украинских беженцев. Доля взрослых мужчин среди них составила 27,9%.