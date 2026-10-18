США назвали условие для пребывания в стране иммигрантов с Украины CBS News: у иммигрантов с Украины пока сохранится статус временной защиты в США

Москва18 окт Вести.Примерно 100 тысяч украинских беженцев в Соединенных Штатах пока могут оставаться и работать, не рискуя быть депортированными, хотя срок их статуса временной защиты скоро истекает, сообщил CBS News со ссылкой на Министерство внутренней безопасности (МВБ) США.

Формально срок действия этого статуса для украинцев заканчивается в понедельник, 19 октября. Однако в МВБ заявили, что окончательное решение "будет принято в надлежащее время", добавил телеканал. В ведомстве также добавили, что до объявления такого решения украинцы "сохраняют защиту" от депортации в рамках статуса "временно защищенных лиц".

Администрация президента США во главе с Дональдом Трампом характеризовала эту программу как амнистию для нелегальных иммигрантов, которая, несмотря на временный характер, продлевается слишком часто. За последние полтора года власти лишили этого статуса свыше 1 миллиона иммигрантов из более чем 12 стран, включая Афганистан, Венесуэлу и Гаити.

Программа, учрежденная Конгрессом в 1990 году, дает федеральному правительству США право предоставлять временную отсрочку от депортации и разрешение на работу как нелегальным, так и легальным иммигрантам из стран, охваченных вооруженными конфликтами, затронутых экологическими катастрофами или другими кризисами. В отношении украинцев эта программа действует с весны 2022 года.

Издание Politico ранее написало, что у Белого дома есть время до 19 октября, чтобы продлить или отменить статус "временно защищенных" лиц для примерно 100 тысяч украинцев. По информации газеты, Вашингтон может "позволить этому статусу истечь, не отменяя его официально, в этом случае он автоматически продлится на шесть месяцев".

Отмечается, что ранее США аналогичным образом поступили с беженцами из Сальвадора, которые оказались в "подвешенном состоянии" с юридической точки зрения: они сохранили возможность находиться в Соединенных Штатах, однако остается неясным, имеют ли они право работать и учиться в стране.

Один из источников Politico полагает, что администрация Трампа не стремится "делать что-либо положительное для Украины". В публикации говорится, что в 2025 году Трамп допускал возможность "отмены отдельной программы" по приему украинских беженцев в США, но позднее отказался от этого шага под давлением законодателей.