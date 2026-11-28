Власти Чехии готовят новые ограничения по выплатам для беженцев с Украины

В Чехии украинских беженцев лишат выплат при отсутствии работы Власти Чехии готовят новые ограничения по выплатам для беженцев с Украины

Москва28 ноя Вести.В Чехии готовятся ужесточить правила предоставления выплат украинским беженцам. Согласно правительственному законопроекту, находящемуся на рассмотрении парламента страны, трудоспособные граждане смогут рассчитывать на финансовую помощь только при наличии официальной работы, статуса предпринимателя или регистрации на бирже труда (исключения сделают для детей, студентов и пенсионеров).

Еще одним обязательным условием станет физическое пребывание в республике не менее 16 дней в календарный месяц: глава МВД Любомир Метнар пояснил, что мера направлена на борьбу с «социальным туризмом», когда пособия оформляют фактически проживающие за рубежом люди.

Кроме того, нахождение за пределами Шенгенской зоны дольше 30 дней станет поводом для аннулирования статуса временной защиты. Парламентарии также обсуждают перенос срока вступления новых правил с 2028 года на 1 июля 2027 года.