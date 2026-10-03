Москва3 октВести.Администрация президента США приняла принципиальное решение о продлении программы временной защиты для украинцев, сообщил журналист из Вашингтона Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника, знакомых с планами.
...Администрация Трампа приняла принципиальное решение продлить действие программы временной защиты (TPS) для украинцевотметил журналист
Он добавил, что масштабы и продолжительность продления уточнят в ближайшие дни.
В США по программе временной защиты находятся более 100 тысяч украинцев, срок их временной защиты подходил к концу 19 октября.
Ранее в Германии выступили за возвращение на Украину мужчин призывного возраста. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль предлагал Киеву помощь в возвращении.