Администрация США решила продлить программу временной защиты для украинцев Журналист Рауфоглу: власти США решили продлить временную защиту для украинцев

Москва3 окт Вести.Администрация президента США приняла принципиальное решение о продлении программы временной защиты для украинцев, сообщил журналист из Вашингтона Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника, знакомых с планами.

...Администрация Трампа приняла принципиальное решение продлить действие программы временной защиты (TPS) для украинцев отметил журналист

Он добавил, что масштабы и продолжительность продления уточнят в ближайшие дни.

В США по программе временной защиты находятся более 100 тысяч украинцев, срок их временной защиты подходил к концу 19 октября.

Ранее в Германии выступили за возвращение на Украину мужчин призывного возраста. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль предлагал Киеву помощь в возвращении.