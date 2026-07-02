Количество украинских студентов в США увеличилось с 2021 года на 30% В вузах США учится рекордное количество украинских студентов

Москва2 июл Вести.Количество украинских студентов в вузах США увеличилось с 2021 года почти на 30%, сообщает РИА Новости.

Примечательно, что увеличение произошло на фоне ужесточения администрацией президента США Дональда Трампа иммиграционной политики в отношении иностранцев.

В 2024/2025 учебном году в США учились 2346 студентов c Украины​​​, что на 28% больше, чем в 2021/2022 учебном году (1835 человек), отмечает агентство.

При этом в 2023/2024 учебном году в США обучались 2183 студента с Украины.

Между тем сведений о количестве украинских студентов в американских вузах в 2025/2026 учебном году пока нет.

Трамп отдал поручение разработать новый подход к программе депортации незаконных иммигрантов. Глава Белого дома признал, что некоторые из проводимых его администрацией мер по депортации незаконных иммигрантов "зашли слишком далеко".