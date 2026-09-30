Сенатор Кунс: Пентагон выделил Киеву 400 млн долларов за день до конца срока

Пентагон распределил 400 млн долларов на помощь Киеву за день до конца срока Сенатор Кунс: Пентагон выделил Киеву 400 млн долларов за день до конца срока

Москва30 сен Вести.Пентагон подписал контракты на передачу Украине пакета помощи в 400 мин долларов всего за день до истечения срока действия финансирования. Об этом заявил сенатор Крис Кунс.

По его словам, которые приводит издание Washington Sun, инцидент показывает отношения между Пентагоном и Конгрессом.

Представители Пентагона уведомили его о распределении 99,8% выделенных средств (на помощь Украине – прим. ред​​​.) отмечается в публикации

Сенатор пожаловался, что военное ведомство не информирует конгресс вовремя, не соблюдают закон, а партнерство с Пентагоном трещит по швам.

28 июля сообщалось, что администрация президента США через Пентагон уведомила Конгресс, что передача Украине утвержденных 400 млн долларов военной помощи завершится не раньше, чем в 2029 финансовом году.