Rapporteur: на программу невоенной поддержки Киева у НАТО осталось €100 млн

СМИ сообщили о почти полном расходовании средств фонда НАТО для Украины Rapporteur: на программу невоенной поддержки Киева у НАТО осталось €100 млн

Москва17 ноя Вести.НАТО за десять лет израсходовала более 90% средств, предусмотренных Комплексным пакетом помощи Украине (САР). Об этом пишет газета Rapporteur со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.

САР – механизм долгосрочной поддержки Киева, который предусматривает оказание небоевой помощи и проведение структурных преобразований. Программу создали в 2016 году, в 2022-м ее расширили.

Последние десять лет Комплексный пакет помощи (CAP) обеспечивал финансирование поддержки нелетального характера... Однако из изначальных €1,3 млрд осталось лишь €100 млн говорится в публикации

Ранее Международный валютный фонд оценил оставшийся дефицит финансирования Украины на 2027 год в $32-34 млрд. В 2028 году, согласно расчетам МВФ, нехватка средств может составить еще $17 млрд.