Москва22 октВести.Украина сможет приобретать вооружение, боеприпасы и военную технику через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA). Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на директора агентства по поддержке операций Жаклин Борсбум.
По словам Борсбум, Киев получит доступ к закупочной инфраструктуре альянса, его экспертным ресурсам и существующей промышленной базе.
Это дает Украине более структурированный механизм для использования широкого спектра наших возможностей… Возникнет эффект экономии за счет масштабасказала она
В частности, украинская сторона сможет обращаться в NSPA с запросами на приобретение определенных партий военной формы и другой необходимой продукции.
Новая договоренность развивает принятое в апреле решение НАТО, разрешившее украинским оборонным предприятиям участвовать в тендерах агентства. На прошлой неделе представители NSPA провели в Киеве встречу примерно со 150 компаниями, которым разъяснили порядок регистрации в качестве поставщиков и участия в конкурсах.
Кроме того, с 2025 года действует механизм Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающий закупку странами НАТО американских вооружений и боеприпасов для последующей передачи Украине.
Однако Киев все чаще жалуется на нерегулярность поставок от западных партнеров. По словам украинских чиновников, пожелавших остаться анонимными, власти страны уже утратили уверенность в надежности помощи от НАТО.