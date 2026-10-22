Украине хотят дать доступ к системе военных закупок НАТО, пишет FT FT: НАТО намерена сократить стоимость и сроки поставок вооружения Киеву

Москва22 окт Вести.Украина сможет приобретать вооружение, боеприпасы и военную технику через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA). Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на директора агентства по поддержке операций Жаклин Борсбум.

По словам Борсбум, Киев получит доступ к закупочной инфраструктуре альянса, его экспертным ресурсам и существующей промышленной базе.

Это дает Украине более структурированный механизм для использования широкого спектра наших возможностей… Возникнет эффект экономии за счет масштаба сказала она

В частности, украинская сторона сможет обращаться в NSPA с запросами на приобретение определенных партий военной формы и другой необходимой продукции.

Новая договоренность развивает принятое в апреле решение НАТО, разрешившее украинским оборонным предприятиям участвовать в тендерах агентства. На прошлой неделе представители NSPA провели в Киеве встречу примерно со 150 компаниями, которым разъяснили порядок регистрации в качестве поставщиков и участия в конкурсах.

Кроме того, с 2025 года действует механизм Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающий закупку странами НАТО американских вооружений и боеприпасов для последующей передачи Украине.

Однако Киев все чаще жалуется на нерегулярность поставок от западных партнеров. По словам украинских чиновников, пожелавших остаться анонимными, власти страны уже утратили уверенность в надежности помощи от НАТО.