Мелания Трамп: перемирие на Украине - лучший подарок на Рождество Мелания Трамп надеется на завершение украинского конфликта до Рождества

Москва21 ноя Вести.Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп надеется, что новое соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной будет достигнуто до 25 декабря.

Такими мыслями она поделилась в эфире телеканала Fox News. Ранее у нее спросили, что она хотела бы получить в качестве подарка на Рождество.

Прежде всего я бы хотела больше прекращений огня. Мы смогли бы очень быстро сделать это при желании как Украины, так и России. Быть может, у нас будет еще одно прекращение огня перед Рождеством заявила Мелания Трамп

Мелания Трамп также назвала "большим успехом" проведение гуманитарной операции в Алешках Херсонской области.

Ранее благодаря ее содействию Москва и Киев согласились на прекращение огня в этом городе. Благодаря этому 30 октября местным жителям удалось раздать несколько десятков тонн гумпомощи. Люди также смогли беспрепятственно выехать как в другие регионы России, так и на Украину.