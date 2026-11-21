Москва21 нояВести.Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп надеется, что новое соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной будет достигнуто до 25 декабря.
Такими мыслями она поделилась в эфире телеканала Fox News. Ранее у нее спросили, что она хотела бы получить в качестве подарка на Рождество.
Прежде всего я бы хотела больше прекращений огня. Мы смогли бы очень быстро сделать это при желании как Украины, так и России. Быть может, у нас будет еще одно прекращение огня перед Рождествомзаявила Мелания Трамп
Мелания Трамп также назвала "большим успехом" проведение гуманитарной операции в Алешках Херсонской области.
Ранее благодаря ее содействию Москва и Киев согласились на прекращение огня в этом городе. Благодаря этому 30 октября местным жителям удалось раздать несколько десятков тонн гумпомощи. Люди также смогли беспрепятственно выехать как в другие регионы России, так и на Украину.