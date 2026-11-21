Трамп хочет более масштабного перемирия на Украине Трамп заявил о желании добиться более масштабного прекращения огня на Украине

Москва21 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что хочет добиться более масштабного перемирия между Россией и Украиной после прекращения огня в городе Алешки Херсонской области.

Он отметил, что его супруга Мелания Трамп проделала "хорошую работу" в отношениях между Москвой и Киевом.

Теперь мы переходим к более масштабному варианту. Людей эвакуировали из городов и населенных пунктов, что, вероятно, спасло им жизни. Это замечательно, это было перемирие. Теперь мы сделаем то же самое, но в более масштабном виде сказал глава Белого дома

Ранее Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная операция в Алешках откроет дорогу к полноценному урегулированию украинского конфликта. Также она сообщала, что ей хотелось бы добиться нового перемирия между Россией и Украиной до Рождества.