Мелания Трамп провела встречу в Белом доме с представителями России и Украины

Мелания Трамп провела в Белом доме встречу по гуманитарной операции в Алешках Мелания Трамп провела встречу в Белом доме с представителями России и Украины

Москва5 ноя Вести.В Белом доме состоялась встреча делегации России и Украины, организованная женой президента США Дональда Трампа Меланией. Трансляцию мероприятия вела администрация американского лидера.

Встреча была посвящена успешной гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области. От России в Вашингтон приехали спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Мелания Трамп выразила надежду, что успешный опыт гуманитарного взаимодействия между странами принесет более масштабный мир. Дмитриев отметил, что президент РФ Владимир Путин лично позаботился о том, чтобы гарантировать прекращение огня на время проведения операции в Алешках.