Дмитриев: Путин лично отдавал указания по гуманитарной миссии в Алешках

Дмитриев рассказал о ключевой роли Путина в гуманитарной операции в Алешках Дмитриев: Путин лично отдавал указания по гуманитарной миссии в Алешках

Москва5 ноя Вести.Президент России Владимир Путин лично принимал участие в планировании гуманитарной миссии в городе Алешки, чтобы гарантировать успех операции. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на мероприятии в Белом доме с участием первой леди США Мелании Трамп.

Президент Путин лично отдал все необходимые указания для того, чтобы гарантировать успешное осуществление режима прекращение огня в Алешках. Украинская сторона соблюдала режим прекращения огня, и данная гуманитарная миссия показывает, чего можно достичь, когда объединяются сострадание, решимость и сотрудничество сказал Дмитриев

Администрация президента США ранее объявила, что Мелания Трамп намерена организовать встречу представителей России и Украины в Белом доме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Россия отправила в США Дмитриева и омбудсмена Яну Лантратову.

На встрече первая леди США выразила надежду, что перемирие в Алешках принесет мир всей Украине.