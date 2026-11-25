Москва25 ноя Вести.Обсуждению архитектуры безопасности должна предшествовать убедительная победа России на Украине. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

Ну вот, на мой взгляд, прежде чем приступать к обсуждению какой-то архитектуры, скажем так, все-таки ей должна предшествовать … наша убедительная военная победа на Украине. Вот это первое, что должно случиться, чтобы как-то вот сесть за общий стол. Не какое-то там прекращение огня, не какое-то там разграничение по линии ... достигнутого успеха. Убедительное военное поражение Украины. После этого только можно обсуждать какую-то архитектуру безопасности заявил военный эксперт

Ранее Ходаренок заявил, что в ответ на атаку Крымского моста России следует нанести сокрушительный удар по Украине, чтобы мысль наносить удары по важнейшим объектам РФ у них "выпала навсегда". Он отметил, что Украина сейчас вдохновлена своим "успехом" и будет пытаться его повторить с другими важнейшими объектами РФ.