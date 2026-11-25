Москва25 ноя Вести.Вооруженные силы Росси должны добиться убедительной победы на Украине. При этом необходимо помнить о факторе времени. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

Прежде чем приступать к обсуждению какой-то архитектуры безопасности, все-таки ей должна предшествовать наша убедительная победа на Украине... Убедительное венное поражение Украины. Только после этого можно обсуждать архитектуры безопасности. Но опять-таки, нам всегда надо помнить всем, решительно всем, что все-таки самое дорогое на войне - это время. Поэтому убедительное поражение противнику должно быть нанесено в максимально короткие сроки с использованием всех боевых и оперативных возможностей вооруженных сил. Нам, конечно, очень трудно говорить о планах Верховного главнокомандования, Генерального штаба, но как-то мне представляется, что они исходят из этих же положений, что вот в ближайшее время удары по Украине, по объектам инфраструктуры должны быть нанесены такой силы, что вот действительно, страна эта должна, исходя только из ее поведения, ее политики, просто поставлена на грань уничтожения, как государство, как нация. Ну невозможно выиграть войну по-другому заявил военный эксперт

Ранее Ходаренок заявил, что за атаку Крымского моста, Украина должна получить от России настолько сокрушительный удар по своей инфраструктуре, чтобы мысль наносить удары по важнейшим объектам РФ у них "выпала навсегда".