Москва27 ноя Вести.Неспособность Украины пойти на мир с Россией обуславливает неизбежность зимней военной кампании. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал военный эксперт Михаил Ходаренок.

Поскольку заключение мирных договоренностей отодвигается на неопределенный срок, и военно-политическое руководство Украины намерено продолжать войну, то зимняя кампания, по мнению эксперта, просто неизбежна. Он провел анализ и рассчитал планы Киева на зимний период.

В первую очередь, противник постарается обеспечить устойчивость фронта в оперативно-стратегическом отношении, не допустить захвата частями и соединениями воинов российской армии таких городов, как Сумы, Харьков, Днепропетровск, Запорожье заявил Ходаренок

Он предположил, что любое организованное отступление подразделений и соединений ВСУ будет осуществляться исключительно по письменному распоряжению командования. Отход будет направлен на заранее оборудованные оборонительные рубежи, с целью обеспечения удержания Славяно-Краматорского укрепрайона вне зависимости от складывающейся оперативной обстановки.

Действиями беспилотной авиации ВСУ, предполагаю, будет продолжена дестабилизация российского тыла, будут наноситься массированные удары по объектам российской энергетики, топливно-энергетического комплекса и коммуникациям. Разведывательному сообществу Украины поставят задачу по уничтожению на аэродромах самолетов оперативно-тактической авиации, дальней и армейской авиации, где бы эти аэродромы ни находились указал эксперт

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что переломный момент в украинском конфликте может наступить в 2027 году. По его мнению, перемены могут наступить якобы из-за усиленного давления на Москву со стороны Европы. При этом многое будет зависеть и от предстоящей зимы, с которой Киеву будет трудно справиться, заключил латвийский глава.