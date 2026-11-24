Reuters: Ринкевич допустил переломный момент в украинском конфликте в 2027 году

Президент Латвии назвал сроки возможного перелома в украинском конфликте Reuters: Ринкевич допустил переломный момент в украинском конфликте в 2027 году

Москва24 ноя Вести.Переломный момент в украинском конфликте может наступить в 2027 году. С таким прогнозом выступил президент Латвии Эдгарс Ринкевич, пишут в Reuters.

Число стран, оказывающих давление, растет, поэтому переломный момент может наступить весной, летом следующего года сказал он

По его мнению, перемены могут наступить из-за усиленного давления на Москву со стороны Европы. При этом многое будет зависеть и от предстоящей зимы, с которой Киеву будет трудно справиться, заключил латвийский глава.

Ринкевич также заверил, что европейские государства продолжат оказывать Украине военную и финансовую поддержку.

Ранее несколько украинских политиков заявили, что предстоящие три месяца для страны будут “одними из самых тяжелых”. По некоторым данным, левый берег Киева зимой столкнется с катастрофой из-за разрушения мостов через Днепр и проблем с отоплением.