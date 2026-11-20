"Точно хана": киевский чиновник предсказал, что будет с левым берегом Киева Украинский чиновник пообещал левобережью Киева катастрофу зимой

Москва20 ноя Вести.Левый берег Киева столкнется с катастрофой зимой из-за разрушения мостов через Днепр и проблем с отоплением, заявил в беседе с украинскими журналистами глава Деснянского района украинской столицы Максим Бахматов.

Он отметил, что без работающих мостов властям города не удастся наладить нормальную переправу между левым и правым берегом, поскольку паромы, понтонные переправы или речные трамваи не смогут удовлетворить нужды почти миллиона жителей.

На правом берегу будет проблема с водой, на левом - с отоплением… Левому берегу точно хана сказал Бахматов

Ранее Бахматов предупредил, что зимой в Киеве из-за проблем с электричеством может замерзнуть канализация, из-за чего люди не смогут воспользоваться санузлами в своих жилищах. Чтобы решить проблему, он предложил построить сеть уличных туалетов, как в деревнях.

Тем временем компания "Укрэнерго" сообщала, что столица Украины, а также десять ее областей испытывают перебои с электроснабжением.