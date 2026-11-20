Москва20 ноя Вести.Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов призвал построить в Киеве сеть уличных туалетов, как в деревнях, поскольку зимой из-за перебоев с электроснабжением может замерзнуть канализация и люди просто не смогут воспользоваться санузлами в своих домах и квартирах. Об этом он заявил в интервью агентству РБК-Украина.

По его словам, эта мера необходима, чтобы "сохранить город".

Если насосы не работают из-за отсутствия электричества, канализация также не работает. Если нет воды, люди не могут нормально воспользоваться санузлами. Поэтому, чтобы сохранить город и район, нужно строить сеть уличных туалетов, как в деревнях сказал Бахматов

Он напомнил, что прошлой зимой в Киеве уже была аналогичная ситуация: жителям Голосеевского района Киева пришлось выливать нечистоты ведрами на улицу, потому что в их домах замерзла канализация.

Бахматов также усомнился в том, что решить проблему поможет установка биотуалетов.

У [мэра Киева Виталия] Кличко примерно 300 биотуалетов на весь Киев, а нам нужно обеспечить ими около 300 тысяч человек только в нашем районе. Поэтому мы предлагаем оборудовать обычные уличные туалеты. Это яма, которую можно облагородить, установить септик или специальные емкости, сверху поставить небольшой домик заявил Бахматов

Он добавил, что предстоящей зимой жители правого берега Киева столкнутся с проблемами нехватки воды, а на левом берегу будут проблемы с теплоснабжением.

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук призвала киевлян готовиться к тяжелой зиме и запасаться водой.