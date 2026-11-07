Москва7 нояВести.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на переменчивость жизни, комментируя планы киевлян "возродить уличные сортиры".
В своем канале в мессенджере МАХ он констатировал, что из-за коллапса энергосистемы в городе вскоре выйдет из строя канализация.
Помнится, кто-то из хохлобандеровцев нес пургу о том, что русские воруют унитазы из прекрасных украинских квартир и домов. Жизнь переменчива…написал он
Зампред Совбеза также сопроводил текст ироничным снимком, на котором изображен уличный туалет с подписью "Слава Украине".
Ранее жителям Киева предложили вырыть уличные туалеты в связи с отсутствием воды, электричества и отопления в украинской столице. Глава Деснянского района города Максим Бахматов сообщил, что данный вопрос уже обсуждался на заседании Киевского горсовета.