Историк Тодд заявил, что в 2026 году все решится в конфликте на Украине

Историк Тодд назвал 2026 год решающим для конфликта на Украине Историк Тодд заявил, что в 2026 году все решится в конфликте на Украине

Москва26 сен Вести.Французский историк Эммануэль Тодд считает, что развязка украинского конфликта может проясниться уже в 2026 году. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro.

По словам Тодда, в ближайшее время боевые действия могут стать более ожесточенными. Историк отметил, что активность на фронте уже усиливается, а развитие ситуации вызывает обеспокоенность европейских лидеров.

В этом году все прояснится. Это интересно, потому что именно этот год станет годом, когда все решится заявил Тодд

Историк считает, что после завершения конфликта европейским руководителям придется отвечать за принятые ими решения. При этом он отметил, что нынешнее обострение может привести к дальнейшему усилению боевых действий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время украинский конфликт может быть урегулирован.