Москва19 ноя Вести.Точные сроки восстановления Крымского моста после атак в середине ноября 2026 года назовут после заключения от инженеров. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью ИС "Вести".

У нас есть разные этапы и у разного этапа разный срок выполнения … Мы получим заключение от инженеров, получим от изыскателей заключение и уже точно назовем сроки сказал вице-премьер рф

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что план восстановления Крымского моста полностью согласован, на проведение работ предусмотрено финансирование и сформирована профессиональная команда.