Москва10 окт Вести.Цель ударов российских войск по мостам в Киеве состоит в том, чтобы создать препятствия для передвижения сил ВСУ, а не разрушить переправы полностью. Об этом заявил председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко.

Он подчеркнул, что гражданское население украинской столицы может пользоваться мостами свободно.

Сегодня, когда наши военные подразделения отрабатывают по мостам в Киеве, они их не разрушают полностью – мы лишь создаем определенные затруднения для перемещения военных сил. Гражданские могут продолжать пользоваться мостами, пожалуйста, передвигайтесь свободно цитирует парламентария ТАСС

Ранее Минобороны России опубликовало кадры атаки Северного моста в Киеве ударными БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг". В ведомстве указали, что мост обеспечивает переброску войск и логистику при поставке военных грузов для ВСУ. Удары также были нанесены по автомобильно-железнодорожному мосту через Днепр. Украинские СМИ сообщили о транспортном коллапсе в Киеве после ударов ВС РФ по переправам.