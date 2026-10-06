Юрист Южалин: работник может попросить отгул за работу в выходной или праздник

Юрист назвал случаи, когда работник может попросить отгул Юрист Южалин: работник может попросить отгул за работу в выходной или праздник

Москва6 окт Вести.Работники могут попросить отгул за работу в выходные или праздники, за сверхурочную работу и при сдаче крови, сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя юридической практики в SuperJob Александра Южалина.

Закон предусматривает четыре основных случая: если сотрудник работал в выходной или праздничный день и вместо повышенной оплаты договорился с работодателем о другом дне отдыха. Если сотрудник работал сверхурочно и также выбрал вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха. Если сотрудник сдал кровь как донор. Если это предусмотрено внутренними правилами самого работодателя рассказал юрист

Он также уточнил, что до четырех дней дополнительных выходных могут получать родители детей с инвалидностью.