Соцфонд хочет увеличить оплачиваемый отпуск в период болезни ребенка на 30 дней

В РФ могут увеличить оплачиваемый отпуск в период болезни ребенка Соцфонд хочет увеличить оплачиваемый отпуск в период болезни ребенка на 30 дней

Москва29 ноя Вести.В России планируется увеличить оплачиваемый отпуск в период болезни ребенка на 30 дней. Соответствующую инициативу выдвинул Социальный фонд России (Соцфонд). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также запланировано увеличение на 30 дней оплачиваемого отпуска в период болезни ребенка сказано в сообщении Соцфонда

В пресс-службе ведомства также отметили, что в 2027 году будут увеличены такие меры поддержки, как материнский капитал, единое пособие и ряд других выплат семьям. Кроме того, вырастут и размеры страховых пособий.

Ранее стало известно, какую максимальную выплату по больничному листу смогут получить самозанятые в 2027 году.