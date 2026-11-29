Москва29 нояВести.В России планируется увеличить оплачиваемый отпуск в период болезни ребенка на 30 дней. Соответствующую инициативу выдвинул Социальный фонд России (Соцфонд). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Также запланировано увеличение на 30 дней оплачиваемого отпуска в период болезни ребенкасказано в сообщении Соцфонда
В пресс-службе ведомства также отметили, что в 2027 году будут увеличены такие меры поддержки, как материнский капитал, единое пособие и ряд других выплат семьям. Кроме того, вырастут и размеры страховых пособий.
Ранее стало известно, какую максимальную выплату по больничному листу смогут получить самозанятые в 2027 году.