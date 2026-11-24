Москва24 ноя Вести.Урезание финансирования ЖКХ на 40% является недопустимым. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, ЖКХ — это тот фундамент, который надо обеспечивать теплом, водой и всем необходимым.

В бюджете, который сейчас будет утверждать "Единая Россия", урезается за три года финансирование ЖКХ еще на 40%. Это абсолютно недопустимо. Но если вы будете не сдувать расценку, а брать по 10% — не более 10% — семейного бюджета с каждого, и будут регулярно платить, у вас будет средств гораздо больше. Если вы будете каждый год ремонтировать на 1-2-3% больше, чем у вас выбывает, у вас сети будут обновляться. Есть технологический цикл в этом сказал Зюганов

Он отметил, что в России "длинная и холодная зима".

Вы обязаны это решать вовремя, потому что в холодной квартире вы жить в России не в состоянии. Отсюда надо вздуть налоги на тех, у кого слишком много. Для этого надо аккумулировать средства и выпускать трубы, которые будут не 25 лет служить, а 100 лет добавил Зюганов

24 ноября Госдума приняла в третьем чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.