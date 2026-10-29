Зюганов предложил обложить налогами тех, кто "незаконно захватил слишком много"

Зюганов назвал способ закрыть дефицит в бюджете России Зюганов предложил обложить налогами тех, кто "незаконно захватил слишком много"

Москва29 окт Вести.По прогнозам, дефицит федерального бюджет России в 2027 году составит более семи триллионов рублей. Закрыть эту дыру можно из налогов тех, кто "незаконно захватил слишком много". Такое предложение в комментарии ИС "Вести" озвучил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, партия предложила законопроекты, которые помогут исправить ситуацию с дефицитом бюджета.

У нас дыра в бюджете в этом году образовалось более семи триллионов, и на очередную трехлетку примерно пять с лишним триллионов дефицит. Для того, чтобы его ликвидировать, есть два способа. Первый — максимально взять средства из резервов, они у нас есть, мы - богатейшая страна. [Взять] с тех, кто незаконно захватил слишком много, пора с них [взимать] нормальные налоги заявил Зюганов

Ранее лидер КПРФ также отметил, что имеющийся вариант бюджета не соответствует реалиям.