Москва29 октВести.Цены на коммунальные платежи для граждан стали "непотребными". Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью ИС "Вести".
Что касается коммуналки, она просто непотребная. Половина страны уже воет от этих тарифов, которые поднимаются каждый год на 20%заявил он
По словам Зюганова, представители его фракции предлагают использовать иной подход в сфере ЖКХ.
Мы предлагаем иной вариант. И под него подготовили 12 законовсказал он
По мнению политика, за коммунальные услуги семья не должна платить более 10% совокупного дохода. По его словам, ЖКХ – это не частное дело; в большой холодной стране дом должен быть "теплый, ухоженный и убранный".