Зюганов заявил, что цены на ЖКХ стали "непотребными" Зюганов назвал коммунальные платежи "непотребными"

Москва29 окт Вести.Цены на коммунальные платежи для граждан стали "непотребными". Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью ИС "Вести".

Что касается коммуналки, она просто непотребная. Половина страны уже воет от этих тарифов, которые поднимаются каждый год на 20% заявил он

По словам Зюганова, представители его фракции предлагают использовать иной подход в сфере ЖКХ.

Мы предлагаем иной вариант. И под него подготовили 12 законов сказал он

По мнению политика, за коммунальные услуги семья не должна платить более 10% совокупного дохода. По его словам, ЖКХ – это не частное дело; в большой холодной стране дом должен быть "теплый, ухоженный и убранный".