В России предложили ввести ежегодные отчеты в сфере ЖКХ Эксперт Бондарь: годовые отчеты могли бы стать мостом между ЖКХ и жителями

Москва25 ноя Вести.Введение ежегодных отчетов в сфере ЖКХ, в которых ресурсоснабжающие организации сообщали бы, на что были потрачены деньги, может стать фундаментом для формирования доверия россиян ко всей системе ЖКХ. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал общественный деятель, эксперт ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, большинству россиян непонятно, куда ресурсоснабжающими организациями были потрачены средства, что конкретно было отремонтировано, и этот информационный вакуум можно "пробить".

Я считаю, что нам нужен какой-то простой и понятный мостик между ЖКХ и каждым жителем. Таким мостом могли бы стать обязательные ежегодные отчеты в сфере ЖКХ в масштабах, например, города или региона… Где были плановые замены, сколько поменяли, сколько осталось, потрачены ли деньги эффективно? Вот этого, на мой взгляд, не хватает. Эта прозрачность могла бы стать тем самым фундаментом доверия для жителей к системе ЖКХ считает эксперт

Ранее руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов назвал недопустимым урезание расходов на ЖКХ.