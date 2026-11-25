Фиксированную выплату к страховой пенсии после 80 лет удваивают автоматически

Лантратова: фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается после 80 лет Фиксированную выплату к страховой пенсии после 80 лет удваивают автоматически

Москва25 ноя Вести.Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости при достижении 80 лет происходит автоматически, пенсия увеличивается примерно с 9,5 тыс. до 19 тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

Пенсионерам после 80 лет фиксированная выплата удваивается автоматически. Никаких заявлений подавать не надо. Социальный фонд видит, когда человеку исполнилось 80 лет или ему назначена первая группа инвалидности отметила Лантратова

По ее словам, прибавка предназначена для покрытия дополнительных расходов на лекарства, уход и помощь близких.

Кроме того, Лантратова напомнила, что пенсионерам старше 80 лет полагается надбавка за уход. С прошлого года ее выплачивают самому пенсионеру, а не человеку, который за ним ухаживает.

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