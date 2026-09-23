Пенсионерам старше 80 лет назначат около 11 тыс. рублей доплаты Эксперт Медякова рассказала о повышении выплат для 80-летних пенсионеров

Москва23 сен Вести.Пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет, начнут получать ежемесячно около 11 тысяч рублей дополнительно. Об этом "Прайму" рассказала эксперт Президентской академии Екатерина Медякова.

Повышение складывается из увеличения фиксированной выплаты на 9 584,69 рубля и надбавки на уход в размере 1 413,86 рубля.

Такой же перерасчет предусмотрен для граждан, которым в августе установили I группу инвалидности, если повышенную выплату они ранее не получали. Одновременно назначить две надбавки при этом нельзя.

После августовского перерасчета получателям накопительной пенсии выплаты увеличатся на 17,3%. Для работающих пенсионеров прибавку определили с учетом страховых взносов работодателей за 2025 год, но не более чем за три пенсионных коэффициента.

В ноябре также изменятся специальные доплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Их размер рассчитают исходя из страховых взносов работодателей за предыдущий квартал.

Ранее ТАСС подсчитал самые высокие средние пенсии в российских регионах. Максимальная сумма превысила 42 тысячи рублей.