В Общественной палате выступили за повышение фиксированной части пенсии с 70 лет

В Общественной палате предложили повышать фиксированную часть пенсии с 70 лет В Общественной палате выступили за повышение фиксированной части пенсии с 70 лет

Москва13 окт Вести.Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб считает, что фиксированную часть страховой пенсии по старости надо увеличивать не с 80 лет, как сейчас, а на десять лет раньше – с 70. Об этом он рассказал агентству ТАСС.

С учетом продолжительности жизни все-таки надо не с 80, а с 70 лет автоматически повышать уже имеющуюся страховую часть пенсии заявил Владислав Гриб

По его словам, чем старше человек, тем больше ему нужно лекарств, санаторно-курортного лечения и внимания к здоровью.

Все это не бесплатное, как правило. Поэтому надо на 10 лет раньше делать это увеличение пенсии. Живешь дольше - получаешь больше, потому что забота о здоровье с каждым годом для пенсионеров дело не дешевое цитирует ТАСС эксперта

Сегодня фиксированная часть страховой пенсии по старости удваивается, когда пенсионеру исполняется 80 лет – так прописано в законе "О страховых пенсиях". С 1 января 2026 года базовый размер фиксированной выплаты - 9 584,69 рубля. После увеличения выплата составляет 19 169,38 рубля. Эта прибавка сохраняется пожизненно.