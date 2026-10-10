Депутат Коломейцев: военная служба и уход за детьми засчитываются в стаже

Военная служба и уход за детьми идут в пенсионный стаж, напомнили в Госдуме Депутат Коломейцев: военная служба и уход за детьми засчитываются в стаже

Москва10 окт Вести.Уход за детьми и военная служба засчитываются при начислении пенсионного стажа, напомнил в беседе с агентством РИА Новости депутат Госдумы Николай Коломейцев.

Кроме того, в стаж засчитываются периоды ухода за нетрудоспособными близкими, периоды получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и переезда в другую местность по направлению службы занятости.

В стаж засчитываются периоды, когда человек не работал и страховые взносы за него не отчислялись. Это военная служба, включая службу по контракту. Больничные. И, разумеется, в стаж засчитывают уход за детьми – одним из родителей за каждым ребенком до достижения им полутора лет объяснил депутат

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