Соцфонд: средняя пенсия у неработающих россиян увеличилась на две тысячи рублей

Выплаты неработающим пенсионерам в РФ выросли более чем на две тысячи рублей Соцфонд: средняя пенсия у неработающих россиян увеличилась на две тысячи рублей

Москва9 авг Вести.Годовой прирост средней страховой пенсии по старости для неработающих россиян превысил две тысячи рублей.

Об этом свидетельствуют актуальные статистические материалы Социального фонда России, сообщает РИА Новости.

По информации фонда, к 1 июля 2026 года усредненный размер страховой выплаты по старости для неработающих россиян достиг 27 850 рублей. В аналогичный период предыдущего года данный показатель находился на уровне 25 826 рублей, что показывает динамику роста в 2 024 рубля.

Суммарный показатель средней пенсии по старости с учетом как продолжающих трудовую деятельность, так и неработающих пенсионеров на начало июля текущего года составил 27 224 рубля. Годом ранее средний размер выплат для обеих категорий граждан фиксировался на отметке 25 098 рублей.

Ранее стало известно, что за минувшее десятилетие средний размер пенсионного обеспечения федеральных государственных гражданских служащих в России возрос более чем в два раза.