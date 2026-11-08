В Соцфонде назвали регионы РФ, где проживает больше всего пенсионеров

Соцфонд: больше всего пенсионеров проживает в Москве и Краснодарском крае В Соцфонде назвали регионы РФ, где проживает больше всего пенсионеров

Москва8 ноя Вести.В Москве, Подмосковье и Краснодарском крае проживает больше всего пенсионеров, следует из данных Социального фонда России, опубликованных в базе государственной статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным Соцфонда, в столице по состоянию на 1 сентября 2026 года численность пенсионеров составляет свыше 3 миллионов человек.

В Москве по состоянию на 1 сентября этого года насчитывается 3 030 132 пенсионера, из них работающих - 547 794 человека, а неработающих - 2 482 338 гражданина говорится в сообщении

На втором месте – Московская область. Там живут почти 2 миллиона людей старшего возраста. Далее следует Краснодарский край (1 581 269 пенсионеров) и Санкт-Петербург, где насчитывается 1 443 339 пожилых граждан. Замыкает пятерку лидеров Свердловская область с показателем 1 246 813 человек.

Ранее сообщалось, что в России выросла средняя пенсия по старости.