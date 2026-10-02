В ГД разъяснили, как получить компенсацию по вкладу СССР В Госдуме рассказали о компенсациях по вкладам СССР

Москва2 окт Вести.Владельцы советских вкладов и их наследники смогут получить компенсации, на выплаты по таким обязательствам правительство предложило заложить 1,88 млрд рублей в 2027 году. Средства предусмотрены в проекте бюджета и касаются вкладов, накопительного страхования, казначейских обязательств и сертификатов СССР, сообщил агентству ТАСС депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Право на компенсацию имеют граждане России, родившиеся не позднее 1991 года. Вклад должен был находиться в Сбербанке или его предшественнике на территории РСФСР на 20 июня 1991 года, иметь остаток и оставаться открытым после 31 декабря 1991 года. Учитываются и счета, закрытые позже, если компенсация по ним не выплачена полностью.

Для родившихся до 1945 года включительно выплата составляет трехкратный номинальный остаток, для граждан 1946-1991 годов рождения – двукратный. Итоговая сумма зависит от года закрытия счета и прежних выплат. Например, вклад в 1 тыс. советских рублей у человека 1950 года рождения дает 2 тыс. современных рублей за вычетом уже полученной компенсации. Гаврилов подчеркнул, что это частичное погашение долга по номиналу 1991 года, без восстановления прежней покупательной способности.

Для получения выплаты нужно обратиться в Сбербанк с паспортом и заявлением. Сберкнижку, если она сохранилась, лучше взять с собой. При ее утрате банк может найти счет по фамилии, городу, отделению, примерному году открытия и номеру счета.

Наследникам понадобится свидетельство о праве на наследство с включенным вкладом. Если счет найден позже, нотариус может выдать дополнительное свидетельство. Выплату рассчитают в пределах наследственной доли и с учетом года рождения наследника.

Ранее стало известно, что НДФЛ с процентов по банковским вкладам принесет бюджету в 2027 году 1,02 трлн рублей – в 1,6 раза больше, чем ожидаемые 632 млрд рублей за 2026 год. Об этом следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. Всего поступления НДФЛ в 2027 году оцениваются в 1,97 трлн рублей, то есть на банковские проценты придется 52% этой суммы.