РИА Новости: Кавшар предложила установить стипендии в России на уровне МРОТ

В Госдуме предложили поднять студенческие стипендии до уровня МРОТ РИА Новости: Кавшар предложила установить стипендии в России на уровне МРОТ

Москва20 окт Вести.Установить стипендии на уровне минимального размера оплаты труда предложила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

Соответствующее заявление она сделала в беседе с РИА Новости.

Даже минимальная государственная выплата должна тянуться к уровню МРОТ. А МРОТ на следующий год планируется установить на уровне 28 935 рублей сказала собеседница агентства

По ее словам, стипендиальный фонд для студентов увеличится с 1 сентября 2027 года. А для последующих двух годов, как отметила глава комитета, запланирована индексация на 4%.

Задача студента - учиться, а не искать подработки, чтобы закрывать базовые потребности в ущерб знаниям добавила Кавшар

Ранее в Госдуме призвали увеличить МРОТ до 50 тыс. рублей. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы еще 30 сентября.