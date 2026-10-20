Москва20 октВести.Установить стипендии на уровне минимального размера оплаты труда предложила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.
Соответствующее заявление она сделала в беседе с РИА Новости.
Даже минимальная государственная выплата должна тянуться к уровню МРОТ. А МРОТ на следующий год планируется установить на уровне 28 935 рублейсказала собеседница агентства
По ее словам, стипендиальный фонд для студентов увеличится с 1 сентября 2027 года. А для последующих двух годов, как отметила глава комитета, запланирована индексация на 4%.
Задача студента - учиться, а не искать подработки, чтобы закрывать базовые потребности в ущерб знаниямдобавила Кавшар
Ранее в Госдуме призвали увеличить МРОТ до 50 тыс. рублей. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы еще 30 сентября.