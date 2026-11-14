Доцент Кутарова: с 1 февраля пересчитают доплаты к пенсии пилотам и шахтерам

Россиянам рассказали, кому пересчитают доплаты к пенсиям с 1 февраля Доцент Кутарова: с 1 февраля пересчитают доплаты к пенсии пилотам и шахтерам

Москва14 ноя Вести.В России с 1 февраля 2027 года будут пересчитаны ежемесячные доплаты к пенсиям членам летных экипажей гражданской авиации и некоторым категориям работников угольной промышленности, сообщила РИА Новости доцент Президентской академии Мария Кутарова.

С 1 февраля 2027 года Социальный фонд России проведет плановый перерасчет доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных категорий работников угольной промышленности сказала Кутарова

По ее словам, перерасчет происходит автоматически четыре раза в год - с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Размер доплаты зависит от среднемесячного заработка, стажа и объема взносов в Соцфонд за предыдущий квартал.

Ранее стало известно, что средний размер пенсионного обеспечения более 30 тысяч рублей в октябре 2026 года зафиксирован в 12 субъектах РФ.