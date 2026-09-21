Эксперт Санина: россияне в ноябре могут увеличить отпуск за счет праздников

Россияне в ноябре смогут, минимально использовав дни отпуска, увеличить его Эксперт Санина: россияне в ноябре могут увеличить отпуск за счет праздников

Москва21 сен Вести.Россияне при грамотном планировании отпуска в ноябре могут увеличить его, при этом минимально расходуя дни из графика отпусков, рассказала в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

Она посоветовала работающим россиянам при желании минимально расходовать дни отпуска привязывать его к государственным праздникам. В ноябре официальным нерабочим праздничным днем будет 4 ноября.

Можно оформить отпуск на семь календарных дней с 2 по 8 ноября: из-за попадания праздника в этот период отдых увеличится на один день (но он не оплачивается дополнительно сверх отпускных), и с захватом выходных получится десять дней рассказала Санина

В качестве другого варианта эксперт предложила оформить отпуск 5-6 ноября, в таком случае за счет праздничного и выходных дней получится пять дней непрерывного отдыха.

Кроме того, Санина напомнила, что 31 декабря теперь является выходным днем. При оформлении отпуска 28-30 декабря, продолжила она, с учетом выходных дней и новогодних праздников россияне смогут непрерывно отдохнуть более двух недель.