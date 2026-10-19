Москва19 октВести.Март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь в 2027 станут самыми выгодными месяцами для отпуска. Об этом в интервью ТАСС заявила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.
Выгоднее всего оформлять отпуск в те месяцы, где меньше праздничных дней, где больше дней рабочих (…) Например, оформить отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре либо в декабре 2027 года, где много рабочих дней в месяце, - выгоднеесказала Кавшар
Ранее председатель комиссии по вопросам семьи Общественной палаты России Сергей Рыбальченко предложил законодательно закрепить оплачиваемый отпуск для отцов, чтобы они могли полноценного погрузиться в процесс воспитания детей.