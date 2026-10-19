Кавшар: россиянам лучше брать отпуск в том месяце, где больше всего рабочих дней

Стало известно, в какие месяцы выгоднее всего брать отпуск россиянам Кавшар: россиянам лучше брать отпуск в том месяце, где больше всего рабочих дней

Москва19 окт Вести.Март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь в 2027 станут самыми выгодными месяцами для отпуска. Об этом в интервью ТАСС заявила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

Выгоднее всего оформлять отпуск в те месяцы, где меньше праздничных дней, где больше дней рабочих (…) Например, оформить отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре либо в декабре 2027 года, где много рабочих дней в месяце, - выгоднее сказала Кавшар

Ранее председатель комиссии по вопросам семьи Общественной палаты России Сергей Рыбальченко предложил законодательно закрепить оплачиваемый отпуск для отцов, чтобы они могли полноценного погрузиться в процесс воспитания детей.