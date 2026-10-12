Москва12 окт Вести.Выходной день 31 декабря не нанесет никакого ущерба экономике, заявил ИС "Вести" директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

По его мнению, то, что 31 декабря сделали в этом году выходным в связи с переносом выходного с воскресенья 4 января правильно.

Традиционно 31 декабря мы на работе все, как кажется, не в самом рабочем настроении. А в предпраздничном. Действительно все ждут окончания дня, многие встречают семьями, надо и успеть приготовить, и в гости попасть, и всех поздравить. Это тот самый случай, когда день за три с точки зрения положительных эмоций. И когда мы впопыхах уже нарезаем салаты, наверное, это действительно снижает праздничную атмосферу. А праздник все-таки семейный, для нас ценный. И, наверное, для здоровья полезнее выспаться на 31-е, не торопясь всех близких поздравить и спокойненько ночью встретить Новый год. Мне кажется, это точно для экономики никакого ущерба не принесет, а положительных эмоций и такого хорошего настроения добавит сказал он

Более того, заметил он, новогодний период напротив отличается повышенным спросом.

Может быть, если через эту призму посмотреть, то для экономики даже будет больше пользы. Все те, кто на последний день оставляют покупки, как раз и создадут дополнительный спрос. Это будут и дополнительные доходы, в том числе. Обычно в праздники мы видим, насколько полки продуктовые начинают пустовать добавил Ордов

Последней в этом году сокращенной рабочей неделей для россиян станет предновогодняя. Рабочий график на новогодней неделе продлится три дня с понедельника по среду 28, 29 и 30 декабря перед большими новогодними каникулами.