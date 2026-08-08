Москва8 авгВести.Родителям нужно дать возможность оформлять на "Госуслугах" доверенность на ребенка для бабушек и дедушек, заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.
Отмечается, что сейчас бабушки и дедушки при сопровождении внуков в поездках или медицинских учреждениях должны иметь доверенность от родителей, в некоторых случаях — заверенную нотариально.
Необходимо сделать так, чтобы доверенность могла быть оформлена через "Госуслуги". Это позволит людям не тратить ресурсы на получение соответствующих нотариально заверенных бумаг, из-за которых возникает масса бюрократических проволочекговорится в сообщении
Рыбальченко считает, что на портале госуслуг нужно прописать конкретные жизненные случаи, когда выдается доверенность. Например, это важно, если дедушки и бабушки едут с внуками в отпуск, или когда дети приезжают к ним в гости, и представители старшего поколения должны принимать решения в отношении несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что на "Госуслугах" появится тревожная кнопка, с помощью которой можно будет пожаловаться на мошеннические действия.