Закон о "тревожной кнопке" на портале госуслуг принят Госдумой

Госдума приняла закон о "тревожной кнопке" на "Госуслугах" Закон о "тревожной кнопке" на портале госуслуг принят Госдумой

Москва9 июн Вести.Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий появление на "Госуслугах" тревожной кнопки для жалоб на мошеннические действия, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в канале в MAX.

На "Госуслугах" появится "красная кнопка", с помощью которой можно будет сообщить о возможных противоправных действиях со стороны кибермошенников написал он

При взаимодействии с кнопкой сигнал направляется в государственную информационную систему "Антифрод", после чего банки, операторы связи и правоохранители будут оперативно проинформированы, что человек стал жертвой преступников.

Конкретный алгоритм действий, которые банки и операторы будут обязаны предпринять после такого уведомления, определит кабмин РФ.

Ранее сообщалось, что в мессенджере MAX появится "красная кнопка" против мошенников.