Соцфонд: беременные студентки и аспирантки получают пособие в 100 тыс руб Соцфонд РФ: пособие по беременности для студенток составляет 100 тыс руб

Москва29 ноя Вести.Размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России вырос в несколько раз и сейчас составляет 100 тысяч рублей, пишет ТАСС со ссылкой на Социальный фонд РФ.

Размер пособия ранее был на уровне средней стипендии, теперь его довели до показателей регионального прожиточного минимума, отмечает агентство.

Благодаря изменениям выплата выросла в несколько раз и составляет около 100 тыс. рублей, что обеспечивает более весомую материальную поддержку учащимся говорится в сообщении

Социальный фонд РФ с 2025 года получил полномочия по выплате пособий для беременных студенток и аспиранток.

В июне в Госдуме предлагали ввести материнскую зарплату, чтобы сумма выплат была не ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).