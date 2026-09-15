Москва15 сен Вести.Единовременные выплаты в размере от 100 до 250 тысяч рублей для беременных студенток установлены в 38 регионах РФ, сообщило РИА Новости со ссылкой на законы и нормативные акты субъектов РФ.

По данным на начало сентября 2026 года, выплаты в 100 тысяч рублей для беременных девушек, обучающихся на очной форме, установлены в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Алтайском, Ставропольском и Хабаровском краях, Владимирской, Волгоградской и Воронежской областях написали в агентстве

На выплаты в том же размере могут рассчитывать будущие мамы в Калининградской, Калужской, Кемеровской, Курской, Ленинградской, Магаданской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Томской, Ярославской областях и Санкт-Петербурге.

В Хабаровском крае пособие могут получить студентки в возрасте от 18 до 23 лет. А в Саратовской и Пензенской областях выплаты предусмотрены также для студенток заочной формы обучения.

Смолянки могут рассчитывать на единовременную выплату в 250 тысяч рублей – это самое высокое пособие для студенток, ожидающих малыша. В Ивановской и Ульяновской областях, а также в Севастополе выплаты составляют 200 тысяч рублей. На 150 тысяч рублей могут претендовать студентки в Удмуртии, Брянской и Тульской областях, на 120 тысяч – в Рязанской области.