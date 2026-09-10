Жители 33 регионов России могут получить выплату за 3 ребенка В 33 регионах России установлены выплаты за 3 ребенка

Москва10 сен Вести.Власти 33 регионов России объявили о введении единовременной выплаты для молодых семей при рождении третьего ребенка. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на перечень законов и нормативных актов субъектов РФ.

Сумма выплаты разнится от региона к региону, но начинается от 300 тысяч рублей. Уточняется, что претендовать на денежные средства может семья, где родителям ребенка меньше 36 лет. Самая большая выплата в размере 600 тысяч рублей была установлена властями Псковской области.

Выплаты ввели в Московской, Ленинградской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Магаданской и других областях. Отмечается, что Хабаровский край не входит в вышеназванный перечень регионов. Здесь молодые семьи могут получить выплату только после рождения пятого ребенка.

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